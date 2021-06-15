В Жигулевске водитель на мопеде врезался в столб

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14 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 01:50 в Жигулевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1983 года рождения, управляя мопедом, двигался по автодороге «Урал» - с. Солнечная поляна - с. Ширяево со стороны с. Ширяево в направлении п. Зольное. В пути следования, в границах населенного пункта с. Богатырь, около д. №19 по ул. Управленческой, передвигался на данном транспортном средстве по обочине, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. В результате ДТП пострадавший водитель был госпитализирован, сообщает облМВД.