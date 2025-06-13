В Жигулевске патруль Росгвардии задержал объявленного в розыск подозреваемого в грабеже

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Предполагаемого злоумышленника задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Жигулевске.

В вечернее время возле одного из домов на улице Победы стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой. Росгвардейцы решили проверить пешехода на причастность к совершенным противоправным деяниям.

Установив его личность, патрульные выяснили, что житель Жигулевска 1993 года рождения находится в розыске. Мужчина подозревался в причастности к грабежу, совершенному в мае на территории соседнего Тольятти, но скрылся от органов предварительного следствия.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.