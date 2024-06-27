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В Жигулевске автомобилист выбросил мусор в окно и избил мужчину за замечание

27 июня 2024 11:30
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В Жигулевске автомобилист выбросил мусор в окно и избил мужчину за замечание

В апреле текущего года к участковому уполномоченному полиции О МВД России по г.Жигулёвску в ходе обхода административного участка на ул. Комсомольской, обратились встревоженные жители и сообщили, что на данный момент во дворе жилого дома происходит драка. Участковый уполномоченный полиции немедленно выдвинулся на место происшествия и задержал молодого человека напавшего на мужчину, который впоследствии с травмой глаза и мягких тканей головы обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачами 58-летнему местному жителю было рекомендовано амбулаторное лечение.

Пострадавший, после осмотра медиками, обратился с заявлением в полицию. В ходе опроса он пояснил, что находился рядом со своим подъездом и обратил внимание как неизвестный на автомобиле ВАЗ 2107 проезжая через двор многоквартирного дома, остановился и выбросили мусор через окно машины. На замечание мужчины незнакомец не отреагировал и тогда он решил вернуть мусор обратно, забросив его в автомобиль. Разъяренный водитель не стал ограничиваться словами и нанес удары рукой местному жителю 1966 года рождения. В этот момент на улицу вышли жители соседних домов, и подоспел на помощь полицейский.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили пострадавшего и очевидцев. Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшего 1966 года рождения противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело.

 

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