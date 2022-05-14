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В Железнодорожном районе Самары тушили пожар на 150 кв. метрах

14 мая 2022 11:01
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В Железнодорожном районе Самары тушили пожар на 150 кв. метрах

Утром, 14 мая в Железнодорожном районе Самары загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило утром, в 07 часов 44 минуты, 14 мая.

Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Сотрудники экстренных служб выехали на место ЧП по адресу 6-й Карьерный переулок, пересечение с улицей Партизанской.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова – «1-БИС», — сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Площадь возгорания составила 150 кв метров.

Уже через час после регистрации сообщения о чрезвычайном происшествии, пожар был ликвидирован.  Погибших и пострадавших нет, пишет Обозрение.

По информации Управления МЧС по Самарской области, для тушения пожара «привлекались 90 человек и 25 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлекались автомобиль рукавный и пожарная насосная станция, а также два бойлера».

Теги: МЧС Пожар

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