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Кровля и перекрытия рухнули в горящем здании. При тушении пострадали двое пожарных, еще один пожарный погиб.
В здании Невской мануфактуры в Петербурге горят четыре этажа по всей площади
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В здании Невской мануфактуры в Петербурге горят четыре этажа по всей площади

12 апреля 2021 15:45
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Кровля и перекрытия рухнули в горящем здании. При тушении пострадали двое пожарных, еще один пожарный погиб.

Кровля и перекрытия рухнули в горящем здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий", - сказал представитель ведомства.

Группировка сил и средств на тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Увеличили группировки сил и средств. Сейчас на месте работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что на месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники.

Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. Из здания эвакуированы 40 человек, из них двое пострадали и доставлены в больницу. По данным источника в экстренных службах, при тушении пострадали двое пожарных, еще один пожарный погиб.

Тушение пожара осложняется сильным ветром и быстрым распространением огня по деревянным перекрытиям. Прокуратура Петербурга начала проверку по факту инцидента.

На Октябрьской набережной размещается комплекс построек Невской мануфактуры - фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Он является объектом культурного наследия регионального значения (вторая половина XIX века). Сейчас в здании расположен бизнес-центр.

 

Фото из открытых источников

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