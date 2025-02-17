В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе

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В Южном городе произошла серьезная авария в системе водоснабжения. Все занятия в школе сегодня переведены в дистанционный формат. Детям не следует приходить в школу.

Детские сады также не смогут принять детей. Если ребенок уже был приведен в детский сад, администрация сможет организовать только одно питание, используя имеющуюся бутилированную питьевую воду. Поэтому родителей просят забрать детей домой в ближайшее время.

Занятия по дополнительному образованию сегодня также отменены.

Информацию о восстановлении подачи воды и формате организации учебно-воспитательного процесса будут уточнять в течение дня, сообщает Самара Город | Новости Самары.