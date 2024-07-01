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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В воскресенье пожар произошел в Борском районе

1 июля 2024 10:57
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В воскресенье пожар произошел в Борском районе

Вчера утром, 30 июня, на территории Борского района в селе Борское горел сарай, о чем в 9:57 сообщили диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 48 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
К месту вызова незамедлительно были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 6 человек.
Прибыв на место, они установили, что горит сарай на площади 20 квадратных метров. Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».
В 10:03 пожар был локализирован, а уже в 10:26 зафиксирована его полная ликвидация.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Теги: Пожар

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