В воскресенье пожар произошел в Борском районе

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Вчера утром, 30 июня, на территории Борского района в селе Борское горел сарай, о чем в 9:57 сообщили диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 48 регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

К месту вызова незамедлительно были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 6 человек.

Прибыв на место, они установили, что горит сарай на площади 20 квадратных метров. Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

В 10:03 пожар был локализирован, а уже в 10:26 зафиксирована его полная ликвидация.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.