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В Воронежской области Ан-26 разбился при проведении планового полета

24 февраля 2022 23:14
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Экипаж погиб.

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, передает РИА Новости.

"Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — сообщили в пресс-службе Западного военного округаи.

По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.

Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.

 

Фото:    РИА Новости / Сергей Пивоваров

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