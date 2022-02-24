В Воронежской области Ан-26 разбился при проведении планового полета

73

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, передает РИА Новости.

"Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — сообщили в пресс-службе Западного военного округаи.

По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.

Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров