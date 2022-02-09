В Волжском районе водитель сбил женщину и уехал

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8 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Волжском районе Самарской области. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по дворовому проезду на ул. Николаевский проспект, допустил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения, которая двигалась по тротуару справа по ходу движения неустановленного транспортного средства. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 75-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести, ей назначено амбулаторное лечение.