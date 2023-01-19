В Волжском районе в ДТП пострадали автомобилистка и ее 10-летняя дочь

160

18 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 18:40 час. в Волжском районе. 35-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля «Hyundai Elantra», двигалась по Северному шоссе в направлении ул. Мира. В пути следования, напротив д. 11 по ул. Петра Монастырского, при осуществлении маневра поворот налево, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Polo» под управлением 30-летнего водителя, и допустила столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена женщина-водитель и ее 10-летняя дочь, где им назначено амбулаторное лечение.