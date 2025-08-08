В Волжском районе в ДТП пострадала девятилетняя девочка

122

7 августа в Волжском районе в 20:00 46-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta двигалась по 9 км а/д «Подъезд к г.Самара» со стороны п. Новосемейкино в направлении г. Самара. В пути следования водитель не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустила столкновение с попутно движущимся автомобилем Lada Granta, под управлением 64-летнего мужчины.

Машина по инерции столкнулась с попутно движущимся автомобилем ВАЗ 2110 под управлением 44-летнего мужчины. Пострадавшей 9-летней девочке автомобиля Lada Granta под управлением мужчины, назначено амбулаторное лечение.