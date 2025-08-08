В Волжском районе в ДТП пострадала девятилетняя девочка

Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе в ДТП пострадала девятилетняя девочка

8 августа 2025 12:31
122
В Волжском районе в ДТП пострадала девятилетняя девочка

7 августа в Волжском районе в 20:00 46-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta двигалась по 9 км а/д «Подъезд к г.Самара» со стороны п. Новосемейкино в направлении г. Самара. В пути следования водитель не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустила столкновение с попутно движущимся автомобилем Lada Granta, под управлением 64-летнего мужчины.

Машина по инерции столкнулась с попутно движущимся автомобилем ВАЗ 2110 под управлением 44-летнего мужчины. Пострадавшей 9-летней девочке автомобиля Lada Granta под управлением мужчины, назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноглинском районе Самары проводят проверку по факту наезда на 10-летнего велосипедиста
08 августа 2025, 10:49
В Красноглинском районе Самары проводят проверку по факту наезда на 10-летнего велосипедиста
Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение. Происшествия
204
В Волжском районе автомобиль врезался в бетонный забор
07 августа 2025, 11:54
В Волжском районе автомобиль врезался в бетонный забор
Пассажир автомобиля - 35-летний мужчина госпитализирован. Происшествия
248
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
07 августа 2025, 11:29
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 челове Происшествия
284
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список