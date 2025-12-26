Власти Самарской области лишили лицензии три УК в 2025 году

Власти Самарской области подвели итоги работы управляющих организаций в 2025 году. Результаты озвучили на последнем оперативном совещании в правительстве.

С докладом выступил врио главы ГЖИ Самарской области Георгий Степанян. Госжилинспекция проанализировала обращения граждан за прошлую зиму, в частности, жалобы на плохую уборку снега и наледей.

Самое большое количество жалоб поступило от жильцов дома № 64 по улице Карбышева в Самаре. Кроме того, в топе дома 4Б по Карла Маркса, 114 по Ново-Вокзальной и 46 по Стара Загоре. В Тольятти много обращений по поводу плохой зимней уборки поступило от жителей домов № 58 по Приморскому бульвару и № 62 по Мурысева.

«Уже после первого снегопада в текущем сезоне были инициированы проверки именно по указанным адресам. Замечаний выявлено не было, уборка проведена своевременно и в полном объеме», — сообщил Георгий Степанян.

Также на основе этого анализа ГЖИ сформировала рейтинг управляющих компаний. Получилось два топа УК: лучших и худших, пишет 63.ру.

«В отношении всех управляющих компаний, которые находились в красной зоне, приняли меры надзорного и административного реагирования. Из десяти указанных организаций три лишили статуса управляющих компаний. Это „Пять стихий“, „Фридом“ и „Диалог Плюс“», — сообщил врио главы ГЖИ.