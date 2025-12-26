Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Власти Самарской области лишили лицензии три УК в 2025 году

137
Власти Самарской области лишили лицензии три УК в 2025 году

Власти Самарской области подвели итоги работы управляющих организаций в 2025 году. Результаты озвучили на последнем оперативном совещании в правительстве.

С докладом выступил врио главы ГЖИ Самарской области Георгий Степанян. Госжилинспекция проанализировала обращения граждан за прошлую зиму, в частности, жалобы на плохую уборку снега и наледей. 

Самое большое количество жалоб поступило от жильцов дома № 64 по улице Карбышева в Самаре. Кроме того, в топе дома 4Б по Карла Маркса, 114 по Ново-Вокзальной и 46 по Стара Загоре. В Тольятти много обращений по поводу плохой зимней уборки поступило от жителей домов № 58 по Приморскому бульвару и № 62 по Мурысева.

«Уже после первого снегопада в текущем сезоне были инициированы проверки именно по указанным адресам. Замечаний выявлено не было, уборка проведена своевременно и в полном объеме», — сообщил Георгий Степанян.

Также на основе этого анализа ГЖИ сформировала рейтинг управляющих компаний. Получилось два топа УК: лучших и худших, пишет 63.ру.

«В отношении всех управляющих компаний, которые находились в красной зоне, приняли меры надзорного и административного реагирования. Из десяти указанных организаций три лишили статуса управляющих компаний. Это „Пять стихий“, „Фридом“ и „Диалог Плюс“», — сообщил врио главы ГЖИ.

Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
