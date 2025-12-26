Дом промышленности в Самаре продали за 320 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дом промышленности в Самаре продали за 320 млн рублей

184
Дом промышленности в Самаре продали за 320 млн рублей

Ключевой объект исторического центра Самары — Дом промышленности на улице Куйбышева — обрел нового собственника по итогам аукциона, официально завершенного 25 декабря 2025 года.

Победителем торгов стало ООО «Пензатраксервис», предложившее за комплекс общей площадью более 20 тысяч квадратных метров 320,6 миллиона рублей при стартовой цене лота в 319 миллионов. Сделка включает в себя само здание-памятник и прилегающие земельные участки, а дальнейшая судьба архитектурного наследия теперь зависит от инвестиционных и реставрационных планов нового владельца, пишет ГТРК-Самара.

Продажа этого актива стала возможной после нескольких неудачных попыток в течение года — ранее торги отменялись в марте, ноябре и начале декабря из-за отсутствия заявок и бюрократических проволочек. Как следует из материалов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, объект являлся залогом по кредиту футбольного клуба «Крылья Советов» перед компанией «РТ-Капитал» на сумму порядка 923 миллионов рублей. Таким образом, продажа направлена на частичное погашение этой задолженности, пишет Самарское обозрение.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
Весь список