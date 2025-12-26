Дом промышленности в Самаре продали за 320 млн рублей

Ключевой объект исторического центра Самары — Дом промышленности на улице Куйбышева — обрел нового собственника по итогам аукциона, официально завершенного 25 декабря 2025 года.

Победителем торгов стало ООО «Пензатраксервис», предложившее за комплекс общей площадью более 20 тысяч квадратных метров 320,6 миллиона рублей при стартовой цене лота в 319 миллионов. Сделка включает в себя само здание-памятник и прилегающие земельные участки, а дальнейшая судьба архитектурного наследия теперь зависит от инвестиционных и реставрационных планов нового владельца, пишет ГТРК-Самара.

Продажа этого актива стала возможной после нескольких неудачных попыток в течение года — ранее торги отменялись в марте, ноябре и начале декабря из-за отсутствия заявок и бюрократических проволочек. Как следует из материалов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, объект являлся залогом по кредиту футбольного клуба «Крылья Советов» перед компанией «РТ-Капитал» на сумму порядка 923 миллионов рублей. Таким образом, продажа направлена на частичное погашение этой задолженности, пишет Самарское обозрение.