Нелегальный алкоголь в Самаре: полицейские накрыли подпольные точки продаж

В Самаре продолжаются рейды по выявлению нелегальной продукции

С целью выявления и пресечения фактов незаконного оборота продукции, представляющей потенциальную угрозу здоровью жителей и гостей города, самарские полицейские проводят профилактические мероприятия.

Так, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре осуществлены проверки торговых точек и иных объектов в семи районах областного центра.

В Кировском районе оперативники выявили факт нелегальной реализации алкогольной продукции в одном из садоводческих товариществ. Мужчина 1967 года рождения признался, что занимался перепродажей брендированных алкогольных изделий без необходимых акцизных маркировок.

На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина выявлены магазины, в которых осуществлялась розничная торговля алкогольной продукцией без разрешительных документов. Полицейским продавцы пояснили, что занимались реализацией спиртных напитков самостоятельно, без согласования с работодателями. В настоящее время оперативники проверяют данную информацию и устанавливают производителя - из незаконного оборота изъято более 45 стеклянных емкостей с крепким алкоголем, предназначавшимся для сбыта населению.

На ул. Утевской в Куйбышевском районе полицейские в кафе пресекли работу «секретного» бара. В ходе проверки изъяты 13 бутылок алкогольной продукции, реализуемой без лицензии.

По всем собранным материалам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством.

Самарские полицейские продолжают комплекс мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции. В целях обеспечения безопасности жителей и гостей города полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подозрительных фактах торговли алкоголем в ближайший отдел полиции или по телефону 112.