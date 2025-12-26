Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Нелегальный алкоголь в Самаре: полицейские накрыли подпольные точки продаж

171
Нелегальный алкоголь в Самаре: полицейские накрыли подпольные точки продаж

В Самаре продолжаются рейды по выявлению нелегальной продукции

С целью выявления и пресечения фактов незаконного оборота продукции, представляющей потенциальную угрозу здоровью жителей и гостей города, самарские полицейские проводят профилактические мероприятия.

Так, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре осуществлены проверки торговых точек и иных объектов в семи районах областного центра.

В Кировском районе оперативники выявили факт нелегальной реализации алкогольной продукции в одном из садоводческих товариществ. Мужчина 1967 года рождения признался, что занимался перепродажей брендированных алкогольных изделий без необходимых акцизных маркировок.

На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина выявлены магазины, в которых осуществлялась розничная торговля алкогольной продукцией без разрешительных документов. Полицейским продавцы пояснили, что занимались реализацией спиртных напитков самостоятельно, без согласования с работодателями. В настоящее время оперативники проверяют данную информацию и устанавливают производителя - из незаконного оборота изъято более 45 стеклянных емкостей с крепким алкоголем, предназначавшимся для сбыта населению.

На ул. Утевской в Куйбышевском районе полицейские в кафе пресекли работу «секретного» бара. В ходе проверки изъяты 13 бутылок алкогольной продукции, реализуемой без лицензии.

По всем собранным материалам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством.

Самарские полицейские продолжают комплекс мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции. В целях обеспечения безопасности жителей и гостей города полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подозрительных фактах торговли алкоголем в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
386
