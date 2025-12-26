Минпросвещения разослало методичку по решению конфликтов в школе

Минпросвещения направило в регионы инструкцию для школ и колледжей о том, как действовать при конфликтных ситуациях с учениками. Документ предусматривает пять этапов урегулирования и сроки на каждый из них от одного до трех дней. Об этом сообщает знакомый с разработкой методички источник.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — говорится в документе Минпросвещения, на который ссылается РБК. Издание также отмечает со ссылкой на знакомый с разработкой методички источник, что руководству учреждения «рекомендуется заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении».

Согласно инструкции, на каждый этап разрешения конфликта отводится один-три дня. Первый этап включает доведение информации до руководства и установление фактов. На втором этапе выясняются детали, проводятся опросы участников. Третий этап предполагает подключение комиссии по урегулированию споров. На четвертом контролируется исполнение решения. Пятый этап — обжалование в вышестоящих инстанциях. Школам советуют просвещать учеников и учителей о правовой культуре, использовать медиацию и обеспечивать психологическое сопровождение. Инструкция утверждена в декабре на Совете по защите профессиональной чести педагогов с участием министра Сергея Кравцова после участившихся атак в школах.

Ранее Минпросвещения РФ ввело с 1 сентября 2025 года единые требования по изучению всех школьных предметов. По сообщению RT, для каждого класса определены темы и время на их изучение, а учителя обеспечены соответствующими программами.