В Волжском районе столкнулись две иномарки, одна врезалась в столб

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3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. В 11:40 час., 35-летняя водитель, управляя а/м «Kia Rio» в районе дома 1 на ул. Земская, при повороте налево не предоставила право проезда транспортному средству «Toyota», пользующемуся преимуществом, под управлением 37-летней женщины-водителя, которая, избегая столкновения, допустила наезд на световую опору. С места ДТП в лечебное учреждение госпитализирована водитель а/м «Toyota», ее пассажиру 2015 года рождения после осмотра врачами рекомендовано амбулаторное лечение.