В Волжском районе сотрудникам предприятия выплатили 5,5 млн долгов по зарплате

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Ранее на территории Волжского района деятельность в сфере торговли топливом и нефтепродуктами осуществляло общество с ограниченной ответственностью «ПетроНефть Актив».

В апреле 2021 года определением Арбитражного суда Самарской области ООО «ПетроНефть Актив» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, которое в настоящий момент не завершено. С 2019 года предприятие являлось должником по заработной плате перед бывшими сотрудниками на общую сумму свыше 9,9 миллионов рублей.

По результатам принятых прокуратурой района мер координационного характера в декабре 2023 года погашена текущая задолженность по заработной плате перед 3 сотрудниками на сумму более 4,4 миллионов рублей.

Ситуация с погашением задолженности перед всеми работниками продолжала оставаться на контроле надзорного органа. В марте 2024 года оставшаяся сумма задолженности на сумму свыше 5,5 миллионов погашена в полном объеме, трудовые права 10 граждан восстановлены.