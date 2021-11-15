В Волжском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего

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По версии следствия, 12 ноября 2021 года на мужчину, осуществлявшего выполнение строительных и монтажных работ на глубине не менее 5 метров, произошло обрушение фрагмента стены конструкции котлована, расположенного на строительной площадке в микрорайоне Южный город. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение сотрудниками организации-работодателя требований охраны труда при производстве работ.

В настоящее время в расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.