В Волжском районе пожар тушили больше двух часов

25 июня в 19 часов 21 минуту в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Волжский на улице Заводской.
На место пожара были направлены 2 расчета из пожарно-спасательных частей №№ 110, 151 Отряда № 41 и коллеги из пожарно-спасательной части № 159 Отряда № 46 Волжского района.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и гараж на общей площади 70 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б»,
полная ликвидация - объявлена в 21 час 49 минут.
К счастью, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.