В Волжском районе пожар тушили больше двух часов

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25 июня в 19 часов 21 минуту в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Волжский на улице Заводской.

На место пожара были направлены 2 расчета из пожарно-спасательных частей №№ 110, 151 Отряда № 41 и коллеги из пожарно-спасательной части № 159 Отряда № 46 Волжского района.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и гараж на общей площади 70 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б»,

полная ликвидация - объявлена в 21 час 49 минут.

К счастью, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"