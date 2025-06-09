Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»!
В Шенталинском районе тушили надворные постройки
В Шенталинском районе тушили надворные постройки
В Самаре и Тольятти энергетики планируют очередной этап подготовки теплосетей к зиме
В Самаре и Тольятти энергетики планируют очередной этап подготовки теплосетей к зиме
В России начали штрафовать за публикацию прилетов дронов
В России начали штрафовать за публикацию прилетов дронов
Самарчанка стала жертвой лжеброкера
Самарчанка стала жертвой лжеброкера
В Самарской области прошел Форум работников социальной службы
В Самарской области прошел Форум работников социальной службы
В Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица АО «КНПЗ»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица АО «КНПЗ»
В Волжском районе полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек немаркированных сигарет
В Волжском районе полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек немаркированных сигарет
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!»
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек немаркированных сигарет

9 июня 2025 11:23
139
В Волжском районе полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек немаркированных сигарет

В полиции по Волжскому району получили сообщение о том, что в одном из торговых павильонов на территории села Курумоч реализуется немаркированная табачная продукция. В рамках проверки поступившего сообщения и предотвращения возможных правонарушений оперуполномоченные провели осмотр помещения магазина. Мероприятие осуществлялось в присутствии понятых и с согласия 28-летнего владельца торговой точки.

В результате осмотра полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек сигарет иностранного производства, которые направили на экспертизу для установления их соответствия требованиям законодательства.

Согласно данным исследования изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции, по данным экспертов, составляет свыше 200 000 рублей.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.171.1 УК РФ, ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел табачные изделия в Интернете у анонимного пользователя для распространения.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району жителю Самары вручена копия обвинительного акта. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области прошел Форум работников социальной службы
9 июня 2025  11:34
В Самарской области прошел Форум работников социальной службы
101
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
8 июня 2025  13:48
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
389
В Струковском саду Самары состоялся фестиваль «Пресса-2025»
8 июня 2025  12:02
В Струковском саду Самары состоялся фестиваль «Пресса-2025»
421
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2025  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
473
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
7 июня 2025  14:11
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
755
Весь список