В Волжском районе полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек немаркированных сигарет

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В полиции по Волжскому району получили сообщение о том, что в одном из торговых павильонов на территории села Курумоч реализуется немаркированная табачная продукция. В рамках проверки поступившего сообщения и предотвращения возможных правонарушений оперуполномоченные провели осмотр помещения магазина. Мероприятие осуществлялось в присутствии понятых и с согласия 28-летнего владельца торговой точки.

В результате осмотра полицейские обнаружили и изъяли свыше 1500 пачек сигарет иностранного производства, которые направили на экспертизу для установления их соответствия требованиям законодательства.

Согласно данным исследования изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции, по данным экспертов, составляет свыше 200 000 рублей.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.171.1 УК РФ, ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел табачные изделия в Интернете у анонимного пользователя для распространения.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району жителю Самары вручена копия обвинительного акта. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.