В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 80 кв. метров

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13 ноября в 13:23 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Николаевка на улице Мира в частном секторе горит жилой дом.



Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 80 квадратных метров.

Оперативно были созданы 4 звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».

Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев в 14:01 пожар был локализован, в 14:25 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"