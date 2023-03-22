В Волжском районе круглосуточно работает 70 специалистов по сдерживанию паводка

204

Паводок в Самарской области начался раньше обычного. Ранняя весна способствует тому, что снег очень быстро тает, а промерзшая почва не может пока впитать большой объем воды. В итоге вся вода остается на поверхности и затапливает населенные пункты. Подтоплению подверглись несколько поселков Волжского района. О ситуации с паводком и как с ним справляются в муниципалитете, рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом глава Волжского района Евгений Макридин.



«Наиболее острая обстановка в поселке Власть Труда, - говорит Евгений Макридин. – Не менее напряженная ситуация сохраняется в поселках Сухая Вязовка, Лопатино, Яблоневый Овраг. Там круглосуточно находятся специалисты, проводятся необходимые работы по отводу воды. Работает более 50 единиц техники, более 70 человек».



Чтобы не допустить подтоплений, во всех населенных пунктах, где есть риск, установлены круглосуточные дежурства. Главы поселений и все службы держат руку на пульсе и оказывают необходимую помощь жителям, в том числе информационную поддержку.