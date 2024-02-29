В Волжском районе горели два частных дома

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В 17:10, 29 февраля, в ОДС ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в Волжском районе, н.п. Подстепновка, ул. Рабочая, 30.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение 2 частных домов и надворных построек на общей площади 300 кв.м.

В 17:53 объявлена локализация пожара.

По уточненным данным площадь пожара составила 200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 86 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.