В Волжском районе горела сухая трава на площади 80 000 кв. метров

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17 апреля в 13:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в Волжском районе в селе Воскресенка рядом с дачным товариществом «Металлист» .

На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46, добровольная пожарная команда села Воскресенка, коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 80 000 квадратных метров, существует угроза распространения огня на дачный массив.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 11 стволов «Б», 10 ранцевых лесных огнетушителей, проложено 3 магистральных линии. В ликвидации пожара участвовали 28 единиц техники.

Благодаря слаженной работе огнеборцев в 20:19 пожар был локализован, в 21:59 – объявлена ликвидация последствий пожара.

При пожаре пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"