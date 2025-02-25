В Волжском районе горел пассажирский автобус

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ЧП произошло во вторник, 25 февраля, в Волжском районе. Подробности сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

В 8:35 рядом с поворотом от промышленного предприятия к поселкам Стройкерамика и Петра Дубрава загорелся пассажирский автобус.

На место ЧП прибыли специалисты ПСЧ № 158. Они обесточили машину, опросили очевидцев и ликвидировали огонь.

В тушении приняли участие 7 человек на двух пожарных автомобилях.

По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса не пострадал, пишет Сова.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС