В Волжском районе два пассажира иномарки пострадали в ДТП

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26 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 21 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:50 в Волжском районе. Водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по автодороге M5 в сторону п. Новосемейкино. В пути следования на 4,020 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav 4 под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался в попутном направлении. С места ДТП доставлены в медицинское учреждение водитель и женщина-пассажир 1956 г.р. Nissan Almera.