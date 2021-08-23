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В Волжском районе автомобиль съехал с дороги, перевернулся и сбил женщину-пешехода

23 августа 2021 13:26
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В Волжском районе автомобиль съехал с дороги, перевернулся и сбил женщину-пешехода

23 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 11  человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 13:10 в Волжском районе. Водитель 1961 года рождения, стаж вождения которого составляет 40 лет, двигался на автомобиле «Subaru Impreza» по автодороге «Обводная г. Самары – Нур – Спиридоновка» со стороны с. Спиридоновка в направлении п. Нур. По предварительной информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил съезд автомобиля на правую обочину с грунто-щебеночной насыпью, после чего допустил опрокидывание автомобиля, с последующим наездом на женщину-пешехода 1982 года рождения, которая находилась возле остановочного павильона. В результате ДТП пострадавшую женщину госпитализировали. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Теги: ДТП пешеходы

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