В Волге нашли катер и тела трех человек, затонувшие после столкновения с баржей

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В Самаре нашли катер и тела трех человек, пропавших после столкновения с баржей

Анастасия Филатова

17.08.2021 | 17:52

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17 августа в Самаре в районе Ленинградского спуска нашли катер, пропавший после столкновения с баржей, сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу ПСС Самарской области.

"Катер обнаружили в 150 метрах от правого берега на глубине 9 метров. Отбуксировали его в сторону первого причала. Достали оттуда тела трех человек и передали их сотрудникам следственного комитета", - рассказали спасатели.

Напомним, 14 августа в 21:30 на Волге, напротив села Рождествено столкнулись катер модели "CABA 700 VIKING" и баржа теплохода "Редовый-3". Маломерное судно затонуло. Четверо мужчин, которые находились на его борту, пропали без вести. Тела троих из них сегодня нашли. Их личности сейчас устанавливаются.



После происшествия в Центральном МСУ на транспорте СК России возбудили уголовное дело. Следователи продолжают разбираться в деталях происшествия.

Фото: ПСС Самарской области/sova.info