В ульяновской пятиэтажке взорвался газ

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В пятиэтажном жилом доме в Ульяновске произошел взрыв газа, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.



ЧП произошло на улице Ефремова на западе города. Сообщение о взрыве поступило в 11:14 (10:14 мск). Пострадал один человек, десятерых эвакуировали.



Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о двух пострадавших. По его словам, взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск» пишет, что пострадали мужчина, который находился в квартире, и пожилая женщина, которая шла под окнами: ее ранило осколком.





Фото: ГУ МЧС Ульяновской области