В Ульяновской области из-за половодья утонули 600 овец

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Около 600 овец погибли на ферме в селе Репьевка Новоспасского района, спасти удалось лишь 28 животных. Кроме того, под водой оказались восемь тонн зерна. Об этом сообщает КП со ссылкой на данные министра агропромышленного комплекса и сельских территорий Ульяновской области.

Сообщается также, что на крупозаводе «Репьевский» затопило помещения на площади в пять тысяч квадратных метров. Из-за этого часть продукции, как негодную, придется списать. По информации МЧС, такого уровня воды во время паводка во многих районах региона не было уже больше 30 лет. Подтопление жилых домов произошло в девяти муниципальных образованиях.

Сложная обстановка сложилась в Новоспасском и Радищевском районах Ульяновской области. Напомним, ранее на видео попал момент повреждения пешеходного моста через реку Сызранка в поселке Новоспасское. Местные жители говорят, что его отремонтировали только в прошлом году, а теперь он снова непригоден для перехода через реку, пишет КТВ-Луч.



