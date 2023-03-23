В Турции продолжаются землетрясения и аресты

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В восточной части Турции вечером 22 марта зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 4,5. Несколькими часами ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о количестве арестов, произведенных в связи с обрушением домов во время мощных февральских землетрясений.

В Турции продолжается сейсмическая активность. В среду вечером агентство ТАСС сообщило о землетрясении магнитудой 4,5, которое произошло недалеко от города Ешилюрт, где проживают 13,7 тысяч человек. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Тем временем в стране продолжаются аресты и задержания тех, по чьей вине во время сильных землетрясений рушились дома и погибали люди. В среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ордера на арест выданы в отношении 312 человек, сообщает РИА Новости.

Под следствием находятся 1364 подозреваемых, задержаны 302 человека. Третья часть задержанных – бывшие подрядчики. Претензии властей в основном касаются нарушений при строительстве зданий в сейсмически активной зоне. Ранее сообщалось об аресте 188 застройщиков, пишет Смотрим.