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В Турции лесные пожары охватили несколько регионов

30 июня 2024 14:08
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В Турции лесные пожары охватили несколько регионов

Турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары. Об этом сообщает 30 июня издание CNN Turk.

Согласно данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в Измире было зафиксировано 16 очагов лесных пожаров. Возгорания произошли в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы и других. В тушении пожара приняли участие 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 водовоз и строительная техника, а также 972 человека.

В провинции Чанаккале произошло возгорание, которое затронуло сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Кроме того, лесные пожары охватили территории возле городов Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

На данный момент продолжаются работы по тушению возгораний в районах Чешме, Мендерес, Менемен, Сельчук и Торбалы. Пожар, возникший в лесной зоне в районе Мендерес, локализуют с воздуха и с суши.

Один из крупных очагов в провинции появился у прибрежной деревни Памуджак. Оттуда огонь перекинулся на лесной массив близ курорта Кушадасы соседней провинции Айдын. Движение автомобилей по трассе Сельчук — Кушадасы перекрыто.

Согласно данным издания CNN Turk, у властей нет информации о возможных причинах возгорания, пишут "Известия".

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