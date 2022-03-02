В центре Самары сгорел жилой дом

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В ночь на среду, 2 марта, в Самарском районе областной столицы вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Огонь удалось потушить за 2 часа.

— Около 02:00 загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома на улице Комсомольской, 80. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, — пояснили в экстренном ведомстве.

На месте работали 68 огнеборцев и 25 спецмашин. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Огонь удалось потушить в 03:51. В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

На месте работали экстренные службы города, пишет 63.ру.

Что стало причиной пожара, пока не известно. Это предстоит выяснить специалистам.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области