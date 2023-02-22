В центре Самары сгорел двухэтажный дом

118

В ночь на среду, 22 февраля, в центре Самары вспыхнул крупный пожар. Около 03:40 загорелся двухэтажный дом на Ленинской, 272.

Огонь распространился на 500 квадратных метров

— Загорелся двухэтажный расселенный дом, в целях безопасности из соседнего дома эвакуировали 2 человека. В 05:20 пожарные не допустили распространение огня на соседние здания, локализовали пожар на площади 500 квадратных метров, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ликвидацию пожара объявили в 09:22. В тушении задействовали 25 спецмашин и 94 человека, от МЧС России — 73 человека, пишет 63.ру. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области