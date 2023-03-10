В центре Самары произошла авария с автобусом.

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Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях.

В пятницу, 10 марта, в 9:50 в областном центре столкнулись автобус и легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улицы Масленникова и Московского шоссе. Судя по кадрам, удар был достаточно сильный: по асфальту разлетелись мелкие частицы транспортных средств. У автобуса повреждена передняя часть. Лобовое стекло, вероятно, осталось целым. А вот серый кроссовер от столкновения вылетел с дороги на тротуар и пустил под колеса металлический бордюр.

По информации полицейских, в ДТП пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля, которая была доставлен в больницу. Согласно данным инспекторов ГИБДД, водитель Ивеко Дейли 1958 года рождения ехал по Московскому шоссе от Революционной в направлении Масленникова, и в нарушении правил не предоставил преимущество движения, в результате чего столкнулся с Хендай Крета под управлением мужчины 1967 года рождения, пишет ГТРК Самара.

Фото ГУ МВД по Самарской области