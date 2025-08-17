В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

100

16 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.



В Центральном районе Тольятти в 19:30 32-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki двигался по ул. Карла Маркса, со стороны ул. Горького в направлении ул. Шлютова. В пути следования, при пересечении регулируемого перекрестка осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 24-летней женщины. С места ДТП мотоциклист госпитализирован.