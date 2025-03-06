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В Тольятти задержана подозреваемая в краже денег с банковской карты

6 марта 2025 10:16
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В Тольятти полицейскими задержана подозреваемая в краже денег с банковской карты

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1995 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее денежной суммы в размере более 13 тысяч рублей за покупки алкоголя, еды и бытовой химии.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту пострадавшего и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах и на продуктовом рынке в Центральном районе города.

Оперуполномоченные провели поквартирный обход близстоящих к торговым точкам домов, опросили местных жителей, в том числе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, показали им ориентировку на розыск злоумышленницы. Со слов неравнодушных граждан, которые узнали свою соседку, установили места возможного нахождения разыскиваемой, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее судимую за кражу местную жительницу 1992 года рождения.

Во время опроса задержанная пояснила, что нашла карту на улице, не стала искать владельца, а решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания женщина продолжила оплачивать покупки в других торговых точках, пока на карте не кончились деньги.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: любой человек, тайно снявший деньги или оплативший свои покупки чужой, найденной на улице, банковской картой, либо картой знакомого или родственника без их ведома, совершает преступление, за которое законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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