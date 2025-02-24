В Тольятти задержали подозреваемого в сбыте немаркированной табачной продукции

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Общая стоимость изъятого полицейскими у предпринимателя безакцизного товара составляет свыше 1 000 000 рублей.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

Так, полицейские Управления МВД России по городу Тольятти получили сообщение о том, что один из местных жителей причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.

С целью пресечения возможных противоправных действий местного жителя полицейские проверили гараж мужчины 1985 года рождения, расположенный на улице Ботанической в Автозаводском районе, где хранилась табачная продукция. В присутствии понятых оперуполномоченные провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли более одиннадцати тысяч пачек сигарет иностранного производства, которые направили на исследование. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно данным исследования, проведенного экспертно-криминалистическим отделом Управления МВД России по городу Тольятти, изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составляет свыше 1 000 000 рублей.

По информации сотрудников полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия в Интернете у неизвестного лица.

Возбуждено уголовное дело.