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В Тольятти задержали иногороднего с поддельным водительским удостоверением

13 ноября 2023 10:44
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В Тольятти задержали иногороднего с поддельным водительским удостоверением

По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В середине октября на посту КПП «Рубеж» города Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль MAN.

В ходе административной процедуры водитель 1975 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет за 15 тысяч рублей для работы на большегрузе. О том, что это опасно, не думал.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

 

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