В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок

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ДТП произошло в вечернее время в начале зимы прошлого года в Автозаводском районе города Тольятти.

По версии следствия, житель Ставропольского района 1993 года рождения, управляя технически исправным автомобилем отечественного производства, следовал по проезжей части Московского проспекта, где не уступил дорогу и допустил наезд на женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства вызвал скорую помощь, сотрудники которой госпитализировали пострадавшую 1978 года рождения.

Пострадавшей в аварии женщине причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя, допустившего наезд, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать происшествия, своевременно выполняя требования п.14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, т.е. уступив дорогу пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает облМВД.