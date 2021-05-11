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В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок

11 мая 2021 09:28
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В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок

ДТП произошло в вечернее время в начале зимы прошлого года в Автозаводском районе города Тольятти.

По версии следствия, житель Ставропольского района 1993 года рождения, управляя технически исправным автомобилем отечественного производства, следовал по проезжей части Московского проспекта, где не уступил дорогу и допустил наезд на женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства вызвал скорую помощь, сотрудники которой госпитализировали пострадавшую 1978 года рождения.

Пострадавшей в аварии женщине причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя, допустившего наезд, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать происшествия, своевременно выполняя требования п.14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, т.е. уступив дорогу пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает облМВД.

Теги: дорожные аварии ДТП пешеходы пострадавшие

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