В Тольятти водитель врезался в бордюр и световую опору

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6 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. Водитель 2000 года рождения, управляя а/м Лада Приора, двигался по ул. Свердлова. В районе д. 7а по ул. Свердлова, по данным сотрудников ГИБДД, молодой человек не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. После ДТП водителю специалистами назначено амбулаторное лечение. По данным Госавтоинспекции стаж управления транспортным средством у водителя составляет 1 год. За это время он 63 раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД РФ, сообщает облМВД.