В Тольятти водитель сбил семилетнюю девочку

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15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 13:00 час. 48-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигался в жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21, 5.22 со стороны ул. 70 лет Октября в направлении Южного шоссе. В пути следования в районе дома № 5 по Рябиновому бульвару, ондопустил наезд на девочку-пешехода 2016 года рождения, переходившею проезжую часть справа налево, по ходу движения транспортного средства. Несовершеннолетнему пешеходу медиками рекомендовано амбулаторное лечение.