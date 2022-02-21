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В Тольятти водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части

21 февраля 2022 12:33
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В Тольятти водитель сбил пешехода, который шел по проезжей части

20 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 08:10 в Центральном районе города Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1966 года рождения (в течение года к административной ответственности не привлекался), управлял автомобилем «Chery Tiggo» в условиях снегопада. Напротив дома №32 по ул. Базовая водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на мужчину-пешехода 1979 года рождения, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшему пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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