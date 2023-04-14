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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель сбил двух детей на самокате

14 апреля 2023 11:37
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В Тольятти водитель сбил двух детей на самокате

13 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 13:25 час. в Центральном районе г. Тольятти. 61-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Toyota RAV4», двигался в жилой зоне обозначенной дорожными знаками 5.21, 5.22 по ул. Мира в направлении ул. Баныкина. В пути следования напротив дома № 113, допустил наезд на двух подростков 11 и 12 лет, управляющих средством индивидуальной мобильности (СИМ), которые двигались слева направо, по ходу движения транспортного средства. С места происшествия мальчики доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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