В Тольятти водитель сбил 66-летнюю женщину

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25 февраля на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:44 час. в Автозаводском районе Тольятти. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 39-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Свердлова со стороны улицы Степана Разина в направлении улицы Ворошилова. В пути следования допустил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирована.