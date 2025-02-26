Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.63
-1.58
EUR 90.94
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель сбил 66-летнюю женщину

26 февраля 2025 12:02
121
В Тольятти водитель сбил 66-летнюю женщину

25 февраля на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:44 час. в Автозаводском районе Тольятти. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 39-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Свердлова со стороны улицы Степана Разина в направлении улицы Ворошилова. В пути следования допустил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.  Пешеход госпитализирована. 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре на Красной Глинке произошло массовое ДТП
26 февраля 2025, 11:48
В Самаре на Красной Глинке произошло массовое ДТП
Столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик. Происшествия
142
В Красноярском районе молодой водитель на машине улетел в кювет
25 февраля 2025, 11:57
В Красноярском районе молодой водитель на машине улетел в кювет
Пассажир – 24-летний мужчина госпитализирован.   Происшествия
383
Пассажир одного из автомобилей госпитализирован.
24 февраля 2025, 21:37
ДТП в Самаре: на Волжском проспекте столкнулись два автомобиля
Пассажир одного из автомобилей госпитализирован. Происшествия
500
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
498
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
363
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
323
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
353
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
590
Весь список