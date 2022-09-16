В Тольятти водитель сбил 14-летнего велосипедиста

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15 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:14 в Автозаводском районе г. Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Škoda Octavia», двигался по парковке торгового центра со стороны ул. Революционной в направлении Московского проспекта. В пути следования, напротив дома № 52 А, на равнозначной нерегулируемой территории не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который приближался справа по ходу движения транспортного средства. С места происшествия юноша госпитализирован в медицинское учреждение.