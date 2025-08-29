В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач

29 августа спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в Ставропольском районе на ул. Шоссейной.
Водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач. Кузов автомобиля в результате столкновения был сильно деформирован, а водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
Для проведения работ по деблокированию пострадавшего в 11.42 на место происшествия были направлены спасатели.
Используя гидравлические гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО