Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач

29 августа 2025 17:44
60
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.

29 августа спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в Ставропольском районе на ул. Шоссейной.

Водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач. Кузов автомобиля в результате столкновения был сильно деформирован, а водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.

Для проведения работ по деблокированию пострадавшего в 11.42 на место происшествия были направлены спасатели.

Используя гидравлические гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пострадавшие госпитализированы.
25 августа 2025, 21:51
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева
Пострадавшие госпитализированы. Закон
655
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
23 августа 2025, 14:31
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Мальчику назначено амбулаторное лечение. Происшествия
887
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
21 августа 2025, 09:46
В Тольятти столкнулись автомобиль Range Rover и мотоцикл BMW
С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Происшествия
720
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
193
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
740
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
413
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1772
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
670
Весь список