В Тольятти во время шторма двух девушек унесло на сапах в Волгу

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В выходные дни они решили погулять на сапбордах, отчалив от Итальянского пляжа. Погода сменилась, и девушки попали в шторм.

Как развивались события, рассказали очевидцы события, которые стали спасателями.

— Двух девушек на сапах унесло на середину Волги во время шторма в Тольятти, они провели на воде около 2,5 часа. Отжимной (то есть штормовой. — Прим. ред.) ветер не давал им вернуться к берегу. К счастью, всё обошлось благополучно. Девушек вернули на берег живыми и здоровыми, — написали тольяттинцы.

Отметим, что сами ребята предпочли остаться инкогнито: своих имен парни не назвали, уточнив, что они возвращались на лодке с Усы, пишет 63.ру.