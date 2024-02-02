В Тольятти в ДТП пострадала женщина

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1 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек, скончался - 1.

Одно из ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти. В 21:05 час. 49-летний водитель, управляя а/м Chevrolet, двигался по ул. Комсомольское шоссе. В пути следования нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1973 года рождения. С места ДТП госпитализирована 49-летняя женщина - пассажир автомобиля Lada Granta.