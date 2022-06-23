В Тольятти в заборе застряла косуля

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В Комсомольском районе Тольятти рабочий день 23 июня на автотранспортном предприятии № 3 начался с необычного инцидента. Сотрудникам пришлось спасать попавшую в засаду косулю.

— Косуля застряла в заборе и не могла самостоятельно выбраться. Потребовалась помощь людей. Брыкалась сильно — боялись, что лягнет, — рассказали очевидцы.

К счастью, всё закончилось благополучно как для спасителей, так и для животного. Работники предприятия открыли забор, в котором застряла косуля, и легонько подтолкнули ее. Животное вылезло и убежало в неизвестном направлении, по словам горожан — к озерам, пишет 63.ру.

Фото - скрин видео: Дмитрий Родственник / Vk.com